Demirci'nin asırlık fotoğrafları albümde toplandı

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman, ilçenin yaklaşık yüz yıllık tarihini anlatan fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladı.

Özkahraman'ın hazırladığı "Nostaljiye Yolculuk" isimli albüm, Demirci Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'nin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Bir şehri büyük yapan kültürünü, tarihini ve değerlerini korumasıdır. Ali Özkahraman kardeşimiz güzel bir çalışmaya imza attı. Demirci'nin geçmişine ait özel bir albüm hazırladı. Belediyemiz olarak her daim kültürel eserlere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fotoğrafçı Ali Özkahraman, albümünün basılmasına destek veren Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür ederek, imzaladığı albümü hediye etti.

Programın sonunda Belediye Başkanı Selami Selçuk, Fotoğrafçı Ali Özkahraman'a nostaljik radyo ve plaket takdim etti.

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