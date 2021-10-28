Demirci'nin asırlık fotoğrafları albümde toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demirci'nin asırlık fotoğrafları albümde toplandı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci'nin asırlık fotoğrafları albümde toplandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman, ilçenin yaklaşık yüz yıllık tarihini anlatan fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde fotoğrafçı Ali Özkahraman, ilçenin yaklaşık yüz yıllık tarihini anlatan fotoğraflardan oluşan bir albüm hazırladı.

Özkahraman'ın hazırladığı "Nostaljiye Yolculuk" isimli albüm, Demirci Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikle tanıtıldı.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, Demirci'nin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsettiği kadim bir şehir olduğunu belirterek, "Bir şehri büyük yapan kültürünü, tarihini ve değerlerini korumasıdır. Ali Özkahraman kardeşimiz güzel bir çalışmaya imza attı. Demirci'nin geçmişine ait özel bir albüm hazırladı. Belediyemiz olarak her daim kültürel eserlere destek vermeye devam edeceğiz." dedi.

Fotoğrafçı Ali Özkahraman, albümünün basılmasına destek veren Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk'a teşekkür ederek, imzaladığı albümü hediye etti.

Programın sonunda Belediye Başkanı Selami Selçuk, Fotoğrafçı Ali Özkahraman'a nostaljik radyo ve plaket takdim etti.

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title