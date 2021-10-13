Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı - Haberler
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Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

AA / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel
Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

DEMİRCİ, MANİSA (AA) - Manisa'nın Demirci ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı.

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün "Her şey tohumla başlar" projesi kapsamında Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce temin edilen buğdaylar, Ziraat Odası Başkanlığının yaş meyve alım merkezinde çiftçilere teslim edildi.

Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya'nın katılımı ile 20 ton buğday 95 çiftçiye verildi.

Bin 300 dekar alanda buğday ekimi yapılacağını söyleyen Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticiyi buğday üretimine teşvik etme amacıyla yüzde 75'i hibe olmak üzere buğday dağıttıklarını söyledi.

Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, desteği için yetkililere teşekkür ederek, "Bizler yediğimizi üretmek zorundayız. Bu projede buna katkı sağlıyor." dedi.

Belediye Başkanı Selami Selçuk, hükümetin "ekilmeyen arazi kalmasın" anlayışıyla üreticiye hizmet etmeye devam ettiğini belirterek, "Devletimizin desteği ile boş duran tarım arazileri değerlenecek ve tohum gideri çok olmadan çiftçilerimizde üretimini hızla sürdürecek. Projenin başarı ile neticelenmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Sevinçler Mahallesinden çiftçi Cafer Çalı da 12 dönüm arazisine 200 kilogram buğday desteği aldığını anlatarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı

AA / Nurullah Kalay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Demirci'de 95 çiftçiye 20 ton tohumluk buğday dağıtıldı - Haberler
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