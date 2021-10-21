'Demir yumruk'lu kadınlar Erzurum'da

ERZURUM (DHA) - 2020 TOKYO Olimpiyat Oyunları'nda 69 kiloda şampiyon olan Busenaz Sürmeneli'nin de aralarında bulunduğu Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, Erzurum'da kampa girdi. Sporda efsane olmak istediğini söyleyen Sürmeneli, "Beni gören herkesin gözleri doluyor. Spordaki hedefim Halil Mutlu, Naim Süleymanoğlu gibi efsane olmak. Bana güvenenlerin güvenlerini boşa çıkarmayacağım" dedi.

Büyük Kadınlar Boks Milli Takımı, aralık ayında İstanbul'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Erzurum'da hazırlanıyor. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde milli takım antrenörü Cahit Süme ile günde çift antrenmanla çalışan 50 kiloda Rabia Topuz, 52 kiloda Hatice Akbaş, 54 kiloda Aycan Güldağı, 57 kiloda Tuğçenaz Sürmeneli, 63 kiloda Sema Çalışkan, 70 kiloda Busenaz Sürmeneli ve artı 81 kiloda Şennur Demir şampiyona için güç topluyor.

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