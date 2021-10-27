Demir kapıyı çalan 2 hırsız tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Demir kapıyı çalan 2 hırsız tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Demir kapıyı çalan 2 hırsız tutuklandı

Kilis'te demir kapı çalan 2 hırsız sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te demir kapı çalan 2 hırsız sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.

Edinilen bilge göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkeze bağlı Küplüce köyünde Tarımsal Kalkındırma Kooperatifine ait binadan demir kapı çalındı. Jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışma sonucu M.N.K. ve M.G. isimli şahısların çaldığı ve şehir merkezinde bulunan Y.B. isimli hurdacıya sattıkları tespit edildi. Şüpheli M.N.K. ve M.G. ifadesi alındıktan sonra sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title