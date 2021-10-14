Demir çubuklarla dövülen emlakçı, ağır yaralandı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da Halil Can Safçı (28), kuzeni ve amcasıyla yolda yürüdüğü sırada kendisine küfrettiğini öne sürdüğü bir kişi ve arkadaşları tarafından demir çubuklarla dövüldü. Başına 14 dikiş atılan, kafatasında kırık ve çatlaklar olan Safçı, "Bir anda sebepsiz yere küfredip üstüme saldırdı. Ardından 10 kişi demir sopalarla dövdüler" dedi.

Olay, 9 Ekim saat 22.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kuzeni ve arkadaşıyla yürüyüşe çıkan emlakçı Halil Can Safçı'ya, yabancı uyruklu olduğunu söylediği bir kişi bağırıp küfrederek saldırdı. Kısa süreli arbedenin ardından ismi öğrenilemeyen kişi, bağırarak Safçı'nın yanından ayrıldı. Ardından 8-10 kişilik bir grupla tekrar Safçı ve yanındakilerinin önünü kesen kişi, ellerindeki demir çubuklarla gençlere saldırdı. Bu grup tarafından dövülen Safçı, ağır yaralandı. Saldıran grup kaçtı. Başına 14 dikiş atılan, kafatasında kırık ve çatlaklar olan Safçı arkadaşları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı ve ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım servisine alınan Safçı, 4 gün süren tedavisinin ardından taburcu oldu. Polis, olayla ilgili kaçan şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

Ağır yaralı şekilde özel hastaneye getirildiğinde ölüm tehlikesi olduğu için Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini anlatan Safçı, kendisine bunu yapanlarla tekrar karşılaşmak istediğini ve ona 'Neden bunu yaptın?' diye soracağını söyledi. Kavga sırasında birinin 'karıma laf attı' dediğini duyduğunu belirten Safçı, "Böyle bir şey söz konusu değil. Yan yana bile gelmedik. Kamera kayıtlarından bu anlaşılacaktır. Bu kendisini haklı çıkarmak için atılan bir iftiradan başka bir şey değil. Sonuna kadar şikayetçi olacağım. Ölmüş olabilirdim. Kafamda 14 dikiş bir kırık bir de çatlak var" diye konuştu.