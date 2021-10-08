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Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

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Defne Samyeli kimdir? Defne Samyeli hayatı ve biyografisi! Defne Samyeli kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Defne Samyeli, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilenler. Defne Samyeli hayatı ve biyografisi. Defne Samyeli kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Defne Samyeli merak konusu oldu. İşte Defne Samyeli hakkında merak edilen Defne Samyeli kimdir, Defne Samyeli hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Temmuz 1972 Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Kaç yaşında: 49 yaşında

Nereli: İstanbul Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Defne Samyeli, 1 Temmuz 1972 yılında İstanbul'da İstanbullu amiral bir babanın ve otelcilik eğitimi almış, Adana'nın Ramazanoğulları ailesinden gelen bir annenin kızı olarak dünyaya geldi.[3] 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. 1999 yılından itibaren üç yıl Kanal D Ana Haber'de haber sunuculuğu yaptı. Kanal D Ana Haber'de farklı haber sunuş tarzıyla uluslararası iki ödüle layık görüldü. 2000 yılında rahim ağzı kanserine yakalanarak New York'ta ameliyat geçirip nekahati sonrası Türkiye'ye döndü. 2002 yılında Güneş gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başladı. 2009 yılında Güneş gazetesiyle yollarını ayırdı. Mayıs 2010 yılından itibaren bir süre atv'de yayınlanan Her Şey Bambaşka isimli programı sundu. 2013 yılında Milliyet gazetesinde yeniden köşe yazarlığı yapmaya başladı. 3 Ocak 2015 yılında Milliyet gazetesiyle yollarını ayırdı.

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