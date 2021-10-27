DEFNE KAYMAKAMI NEVZAT ŞENGÖK, OKUL MÜDÜRLERİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPTI

DEFNE KAYMAKAMI NEVZAT ŞENGÖK, OKUL MÜDÜRLERİ VE OKUL AİLE BİRLİĞİ BAŞKANLARI İLE TOPLANTI YAPTIDefne Kaymakamı Nevzat ŞENGÖK, Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Okul Aile Birliği Yöneticileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14. 00'da Kaymakamlık Konferans Salonunda toplantı yaptı. Toplantıya Defne Belediye Başkanı İbrahim GÜZEL, İlçe Jandarma Komutanı, İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Sağlık Müdürü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Defne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Okul Müdürleri, Okul Aile Birliği Başkan ve Temsilcileri katıldı. Kaymakam ŞENGÖK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde yürütülmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yanı sıra veliler başta olmak üzere okul aile birlikleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonunun artırılmasına yönelik faaliyetlerin sürekliliğinin önem arz ettiğini vurguladı.

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