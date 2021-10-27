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DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı Niğde'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

NİĞDE (İHA) - DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

NİĞDE - Niğde'de terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve kod adı "M.A." olan yabancı uyruklu E.E.'nin Niğde'de olduğunu tespit etti. Ekipler, Bor ilçesindeki bir eve düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan E.E., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı

DEAŞ şüphelisi Niğde'de yakalandı
İhlas Haber Ajansı / Yasin Esen - Son Dakika Haberleri
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