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DEAŞ şüphelisi 7 kişi serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
DEAŞ şüphelisi 7 kişi serbest bırakıldı

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

ADANA (DHA) - ADANA'da terör örgütü Deaş'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı. Adli kontrolle serbest kalan şüphelilerden A.E.Ş.'nin (31), örgütün ABD'yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray'a dikeceğiz" diye slogan attığı öne sürüldü.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Türkiye'ye geçerek Adana'ya gelen yabancı uyruklu 8 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından polis ekipleri, 12 Ekim sabahı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 8 eve eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerden 7'si yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Diğer şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerden A.E.Ş.'nin örgütün ABD'yi tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray'a dikeceğiz" diye slogan attığı öne sürüldü. Suçlamaları reddeden A.E.Ş. görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan A.E.Ş.'nin de bulunduğu 5 kişi de adli kontrolle serbest kaldı.


DEAŞ şüphelisi 7 kişi serbest bırakıldı

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