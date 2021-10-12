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DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DEAŞ soruşturmasında 14 gözaltı kararı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü Deaş ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ ile irtibatı ve iltisakı tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 9 ilde şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


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