DEAŞ'ın Amerika'yı tehdit ettiği videoda bulunan şüpheli Adana'da yakalandı

ADANA (İHA) - Adana'da terör örgütü Deaş'ın Suriye ve Irak'ta faaliyetini yürütüp kaçak yollarla kente gelip gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdulcabbar el-Şeyh'in, örgütün Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray'a" dikeceğiz şeklinde slogan attığı öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetleri ve örgüt yapısını deşifre etmek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta örgüt adına faaliyet yürütüp, kaçak yollarla Adana'ya geldiği tespit edilen yabancı uyruklu 8 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından TEM ekipleri, 12 Ekim sabahı operasyon için harekete geçti.

TEM ekipleri, özel harekat timlerinin desteğiyle şafak vakti kent merkezinde 8 eve eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde arama yapan polis, bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Adresinde bulunmayan şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü de öğrenildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüphelilerden Abdulcabbar el-Şeyh'in (31), örgütün Amerika Birleşik Devletleri'ni tehdit ettiği, propaganda amacıyla çektiği görüntüde yer aldığı ve "Kara bayrağımızı, Beyaz Saray'a" dikeceğiz şeklinde slogan attığı öne sürüldü. Şüpheli el-Şeyh'in ifadesinde suçlamaları reddettiği, görüntülerdekinin kendisi olmadığını iddia ettiği öğrenildi. - ADANA

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