DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi - Haberler
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DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi

AA / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel
DEAŞ Afganistan'daki camiye düzenlenen terör saldırısını üstlendi

Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Afganistan'ın Kunduz vilayetindeki camiye düzenlenen bombalı terör saldırısını terör örgütü Deaş üstlendi.

Associated Press'in (AP) haberinde DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde Şiilere ait bir camiye düzenlediği terör saldırısında Şii Hazaraları hedef aldığı belirtildi.

Cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği,143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

AA / Saadet Firdevs Aparı - Son Dakika Haberleri
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Afganistan'da Şii camisine düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişi öldü, 143'ü yaralandı

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