Dead by Daylight'ın eski geliştiricisi McLean, oyuna ait NFT'lerin satılmasından memnun olmadığını belirtti

Non Fungible Tokens ( Nft ), temel olarak blockchain teknolojisini kullanarak ödeme yapanlara o eşyaya, objeye, resime "sahiplik" veren dijital öğelerdir. Yalnızca benzersiz olmayan bir dijital dosyanın size ait olduğuna dair bir tür makbuza sahip oluyorsunuz.

Dead by Daylight stüdyosu Behavior'ın oyun içi modellerini NFT'ler için lisanslanmasını durduramadı. Dead by Daylight'ta yer alan Pinhead'in NFT'leri satılması üzerine bu durumdan hoşlanmayan Dead by Daylight'ın eski geliştiricisi McLean, Twitterdan yaptığı açıklamada: "NFT'lerin yayılmasına şiddetle karşıyım ve sevdiğim oyunun onlarla ilişkili olduğunu görmekten son derece hayal kırıklığına uğradım." sözlerine yer verdi.

NFT'yi satın aldığınız zaman herhangi bir telif hakkı iddiasına bulunma hakkını size sunmaz, bu da mülkiyetin daha ikna edici bir göstergesi olacaktır.

