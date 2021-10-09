Davutoğlu: İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Biz Gelecek partisi olarak her seçime hazırız. İddialıyım ve iddialı olmak gerektiğini düşünürüm. İlkeler benim için önemlidir. Hiçbir ittifakın bir parçası değiliz. Herkesle konuşuruz. İttifak seçim ortamına gelindiğinde görülür" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin açılışı ve çeşitli ziyaretler kapsamında geldiği Kayseri'de yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Türkiye'nin büyük bir kriz içerisinde olduğunu söyleyerek, "Türkiye'de maalesef son yıllarda, son beş yılda özellikle yoğunlaşan büyük bir krizin içerisindeyiz. Siyasi iktidar yasaklarla, yolsuzluklarla ve yoksullukla mücadeleyle başlayan çizgisini bugün ülkede korku atmosferi oluşturacak kadar boğulan yolsuzlukların her gün nerdeyse normalleştiği, yoksulluğun diz boyu ülkedeki her kesimi etkilediği tablo ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

Davutoğlu ittifaklarla ilgili olarak da, "Biz Gelecek partisi olarak her seçime hazırız. İddialıyım ve iddialı olmak gerektiğini düşünürüm. İlkeler benim için önemlidir. Hiçbir ittifakın bir parçası değiliz. Herkesle konuşuruz. İttifak seçim ortamında gelindiğinde görülür" diye konuştu.