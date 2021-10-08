DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ - Haberler
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DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir emekli öğretmen, "Sen arkadaşlarına ihanet ettin" diyerek tepki gösterdi.

KAYSERİ (DHA) - GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na bir emekli öğretmen, "Sen arkadaşlarına ihanet ettin" diyerek tepki gösterdi. Davutoğlu ise "Ben değil, onlar ihanet etti" cevabını verdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, çeşitli ziyaretler kapsamında Kayseri'ye geldi. Partililer tarafından Erkilet Havalimanında karşılanan Davutoğlu, Kayseri programında Kapalı Çarşı esnafını ziyaret etti. Çarşı gezisinde Genel Başkan Ahmet Davutoğlu'nu durduran emekli öğretmen Burhan Karamustafaoğlu, "Biz, seni sevmiştik. Ne zamana kadar? Sen yol arkadaşına ihanet ettin, o zamana kadar" dedi. Bu konuşmalar üzerine Davutoğlu, kendisini ihanet etmekle suçlayan vatandaşa, "Onlar bana ihanet etti. Ben o sözü tuttum, onlar tutmadı. Onlar damatlarını, yakınlarını zengin ettiler" cevabını verdi.

Bir başka vatandaş ise "Siz altın gibi adamsınız. Ancak HDP, CHP ve İYİ Parti ile birlikte yol yürürseniz gözümüzde yoksunuz. Onların peşine düşecek kadar değişmediniz" dedi. Davutoğlu ise "Biz sizinle, Kayseri ile beraberiz" cevabını verdi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kapalı Çarşı esnafını ziyaret ettikten sonra STK ve muhtarlarla bir araya geldi.

DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ

DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ

DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ

DAVUTOĞLU: BEN DEĞİL, ONLAR İHANET ETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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