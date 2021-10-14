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DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtı.

AĞRI (DHA) - GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ağrı'da partisinin il başkanlığını açtı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığını açmak ve bir dizi ziyarette bulunmak amacıyla Ağrı'ya geldi. Partililer tarafından karşılanan Davutoğlu, merkez Leylekpinar Mahallesi Orduevi Caddesindeki partisinin il başkanlığı binasının açılışına katıldı. Burada kısa bir konuşma yapan Davutoğlu, Ağrılılar dertli. Sadece Ağrılılar değil gittiğimiz her yerde insanlar dertli. Çiftçilerimiz dertli. Ürünlerinin karşılığını alamıyorlar. Ağrı belki de Türkiye'nin en önemli su kaynaklarına sahip ili ama çiftçileri dertli. Esnaf şikayetçi. İşte biz bu şikayetleri dinlemek ve Ağrı'ya tekrar bir bereket havası getirmek için yollara düştük. Huzurunuza geldik. Şimdi Ağrı Dağı'nın eteklerinden sesleniyoruz. Yoksulluğa, yasaklara ve yolsuzluğa son vereceğiz Allah'ın izni ile. Buralara gelmeyenlerin, buralara ayak basmayanların, Ağrı'nın dertleri ile dertlenmeyenin konuşmaya hakları yoktur diye konuştu. Davutoğlu açılış sonrası Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Bir restoranda düzenlenen yemek programında kentteki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Davutoğlu, partisine katılanlara rozet taktı.Davutoğlu, programın ardından Eleşkirt ve Patnos ilçelerini ziyaret etmek üzere kent merkezinden ayrıldı.

DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI

DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI

DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI

DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI
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Haber: DAVUTOĞLU, AĞRI'DA PARTİSİNİN İL BAŞKANLIĞINI AÇTI - Haberler
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