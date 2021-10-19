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Datça'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Datça'da

Datça ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısı kutlama töreni düzenlendi.

Datça ilçesinde "19 Ekim Muhtarlar Günü" dolayısı kutlama töreni düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa Belediye Başkanı Gürsel Uçar, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun ve muhtarlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na muhtarlar tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Datça Muhtarlar Derneği Başkanı ve İskele Mahalle Muhtarı Metin Karadağlı, günün anlam ve önemi belirten konuşmasında şunları ifade etti:

"Muhtarlar Günü vesilesiyle Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk 'e minnet şükran ve saygılarımızı sunarken kendisine ve tüm silah arkadaşlarına rahmet diliyorum. Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi 1829 yılından bu yana faaliyetini sürdürmekte olup 2015 yılından beri 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlanmaktadır. Bu vesileyle muhtar arkadaşlarımın gününü kutlarım."

Tören hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri
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