Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

,Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada bir tekne battı.

MUĞLA (İHA) - , Muğla'nın Datça ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan fırtınada bir tekne battı. Yetkililer fırtına ve sele karşı bölgede vatandaşların gerekli tedbirleri alıp duyarlı olmalarını istedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Ege kıyılarında sabah saatlerinden itibaren fırtına etkisini göstermeye başladı. Muğla'nın data ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle sabah saat 06: 00 sıralarında Datça Limanı'nda bağlı olan bir tekne kayalıklara doğru sürüklendi. Ahmet ve can Akkuş'a ait 10 kişilik lüks tekne yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra sahil kenarındaki kayalıklara çarparak altı delindi. Su alan tekne daha sonra battı.

(Mehmet Ölmez-İHA)

Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Mahmut Özer Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Zeynep Bastık Tamer Karadağlı Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Datça'da fırtınaya dayanamayan bir tekne battı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:50:57. #1.11#