DATÇA'DA FIRTINADA BATAN TEKNE 5 GÜN SONRA ÇIKARILDI

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 15 Ekim'de sabah saatlerinde etkili olan fırtınada, ters esen rüzgar nedeniyle beton rıhtıma çarparak batan ve dalgalarla açığa sürüklenip kuma saplanan ahşap tekne, beş gün süren çalışmalar sonucu denizden çıkarıldı.

Datça ilçesi İskele Mahallesi'ndeki Kumluk Plajı'nda demirli Can Akkuş'a (40) ait 9,5 metre uzunluğundaki 'Nefesim-Datça' isimli tekne, 5 gün önce meydana gelen fırtınada beton rıhtıma çarparak parçalandı. Su alan tekne battı. Batan tekneyi kurtarma çalışmaları ilk günden itibaren başladı. Karadan iş makineleri, vinç ve kepçeyle yapılan çalışmalar zincirlerin kopması nedeniyle sonuçsuz kalınca, tekne balon ve varillerle yüzdürülmeye çalışıldı. Tekneyi yüzdürerek karaya çıkarmak da mümkün olmayınca devreye dalgıç teknesi girdi. Dalgıç teknesi bir gün boyunca kompresör yardımıyla teknedeki kumun tahliyesini yaptı. Kumun tahliyesinin ardından kısmen yüzdürülen tekne, bugün öğle saatlerinde bulunduğu yerden çekilerek kıyıya getirildi. Rıhtıma yanaştırılan tekne daha sonra vinç yardımıyla kamyona alınıp, onarım için Karaköy Balıkçı Barınağı'na götürüldü.