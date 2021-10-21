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Datça'da 67 düzensiz gömen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Datça'da 67 düzensiz gömen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında can salları içinde Türk karasularına geri itilen 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekipleri Datça ilçesi açıklarında 3 can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Belirlenen bölgeye kurtarma botu sevk edildi. Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can sallarına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 3 can salı içerisindeki toplam 67 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. - MUĞLA

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