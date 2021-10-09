Datça'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
AA / Sebiha Arslan - Haberler | Güncel
Muğla'nın Datça ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Muğla'nın Datça ilçesinde, illegal yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 12 düzensiz göçmen yakalanarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Aktur koyu açıklarında can salında düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.
Can salındaki 2 Suriye, 7 Filistin, 2 Irak ve 1 Tanzanya uyruklu düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince yakalanarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
AA / Sebiha Arslan - Son Dakika Haberleri