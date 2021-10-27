Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı - Haberler
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Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Haberler | Güncel
Datça açıklarında 31 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında 2 lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 2 farklı lastik botta bulanan toplam 31 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak kıyıya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.


Demirören Haber Ajansı / Cavit Akgün - Son Dakika Haberleri
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