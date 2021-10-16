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Dark Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı

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Dark Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen Dark Operasyonu sonucu adliyeye sevk edilen şahıslardan 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde düzenlenen Dark Operasyonu sonucu adliyeye sevk edilen şahıslardan 6 kişi tutuklanırken, 3 kişi serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği Ekipleri Ereğli ilçesinde uyuşturucu madde ticareti suçuna yönelik "Torbacılara" Dark isimli operasyon gerçekleştirdi. 60 günlük takip neticesinde 20 şüpheli şahıs yakalandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Diğer 11 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem gördüğü belirtildi.

Dark Operasyonu'nda 49 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 1 adet tabanca, 1 adet uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, 3 bin TL para ele geçirildi. 15 ve 16 Ekim 2021 tarihlerinde Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen 9 şüpheli şahıstan A.K. ve T.A. isimli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest kalırken A.D., E.T,. F.Ü., M.U., O.K. ve T.T. isimli toplam 6 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklandı. E.B. isimli şüpheli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

Dark Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı

Dark Operasyonu'nda 6 kişi tutuklandı

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