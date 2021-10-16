Darıca'da çifte açılış

DARICA, KOCAELİ (İHA) - Darıca'da Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adının verildiği Sırasöğütler Kadın ve Çocuk Spor Merkezi ile Trafik Eğitim Parkı'nın açılışı aynı anda gerçekleşti.

Açılış törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve eşi Havva Bıyık, Büyükşehir Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP Darıca İlçe Başkanı Yücel Bektaş ile birlikte mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"Canla başla çalışıyoruz"

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, söz verdiği iki projeyi daha bitirdikleri için gururlu olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir belediyemiz ile birlikte söz verdiğimiz projeleri bitirmek için canla başla çalışıyoruz. Mutlu şehir Kocaeli sloganının altında mutlu şehir Darıca için vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri önemsiyoruz. Burada hizmete aldığımız iki projeden biri olan ve yaklaşık 4 bin 500 metrekare alanda inşa edilen Trafik Eğitim Parkı'nda, çocuklara trafik eğitimleri verilecek. 'Ağaç yaşken eğilir' anlayışıyla yola çıkarak, çocuklarımızın temelden trafik eğitimini almalarını ve geleceğin Darıca'sında daha bilinçli sürücülerin ve yayaların yetişmesini amaçlıyoruz. Milli Eğitim ile birlikte ortak çalışma yapacağız ve işbirliği içinde olacağız. İlkokul ve ortaokul öğrencileri otobüslerle getirilip götürülecek. Trafik Eğitim Parkı'nda, sürüş parkuru, bisiklet parkuru, yaya geçitleri, yaya üst geçitleri, sinyalize kavşak, kontrolsüz kavşak, döner kavşak, hemzemin geçit, tünel, kasisli yol, otobüs durakları, alt geçit ve üst geçit gibi trafikte önem arz eden alanlar bulunacak" dedi.

"Anneler mutlu, çocuklar mutlu"

Spor salonunu inşa ederken kadınları ve çocukları düşündüklerini kaydeden Başkan Muzaffer Bıyık, "Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin üst katında çocuklar oyun oynarken anneleri ise alt katta gönül rahatlığıyla spor yapıyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak projeleri önemsiyoruz. Mutlu şehir Kocaeli, Mutlu şehir Darıca anlayışıyla hareket ederek hayata geçirdiğimiz Sırasöğütler Spor Salonu'nda anneler mutlu çocuklar mutlu. Burada sadece kadınlar ve çocuklar olacak. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık. Toplam 1100 metrekare alandan oluşan Sırasöğütler Spor Salonu'nda futbol, futsal, basketbol ve voleybol salonu, step aerobik, zumba ve plates salonu yer alıyor. Ayrıca Çocuk Eğitim Salonu ve Çocuk Oyun Salonu bulunuyor" diye konuştu.

"14 mahalleye 200 milyonluk yatırım"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Darıca Belediyesi ile birlikte ilçeye güzel hizmetler yapmaya devam ettiklerini belirterek, "Güzel bir hizmete alma programında bizleri buluşturan Darıca Belediyemize teşekkür ediyorum. Muzaffer kardeşimle Darıca'mızı güzelleştirmeye, mutlu şehir olması için gece gündüz çalışıyoruz. Önce altyapının sonra üstyapının olması gerekiyor. Olması gereken budur. Biz de bunu yapıyoruz. Darıca'nın 14 mahallesinde altyapı için 200 milyon TL yatırım yapıyoruz. Altyapı dışında diğer çalışmalarımız da devam ediyor. Millet bahçesi çok güzel oldu. Spor salonları, sosyal tesisleri Darıca'mıza kazandırmak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, protokolle birlikte çocuklarla kurdeleyi kesti. - KOCAELİ