Dans topluluğu Kabardinka Düzce'de Kafkas rüzgarı estirdi

DÜZCE (AA) - Kabardey-Balkar Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu Kabardinka, Düzce'de sanatseverlerle buluştu.

Çerkez kültürünün tanıtılması için 88 yıl önce kurulan Kabardinka, Düzce Belediyesinin "Sanat Şehri" etkinlikleri kapsamında 18 Temmuz Spor Salonu'nda gösteri sundu.

Koreografisi kadar kıyafetleriyle de dikkati çeken 55 kişilik grup, savaşçı gibi giyinen erkeklerin kılıçları ve ritmik hareketlerine kadınların yöresel elbiseleriyle eşlik etmesini sanatseverler ilgiyle izledi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaver Gösterişli, kültür-sanat etkinliklerinin devam edeceğini belirterek, "Dünyaca ünlü Kabardinka grubunu ağırlamaktan mutluluk duyduk. Moral ve motivasyonumuzu yükselten bir gece yaşadık. Pandemi nedeniyle etkinliklerimize ara vermek zorunda kalmıştık. Bu organizasyonla vatandaşlarımıza moral verdik. Düzceliler sanata oldukça ilgili ve duyarlı." diye konuştu.

Dans topluluğu üyeleri tarafından gösterinin sonunda sahneye davet edilen sanatseverler danslara eşlik edecek.