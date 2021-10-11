DANS SPORU (LT&ST) K.ARASI 1. ETAP / ULUSAL SIRALAMA YARIŞMASI VE WDSF OPEN ANTALYA YARIŞMASI HAKKINDA

ANTALYA (Habermetre) - 2021-2022 sezonu faaliyet programımızda yer alan Dans Sporu Kulüplerarası Sıralama Yarışması ve Dans Sporu (LT&ST) Ulusal Sıralama Yarışması Master Dans Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde 13 Kasım 2021 tarihlerinde, WDSF Open Antalya Yarışmaları ise 14 Kasım 2021 tarihinde Alanya/Antalya, Haydarpasha Palace Otel'de yapılacaktır.

Söz konusu Yarışmalara katılacak kulüplerimizin ve sporcularımızın 2021-2022 sezonuna ait tescil ve vize işlemlerinin olması gerekmektedir.

2021-2022 sezonu Sporcu Lisans, Vize ve Transfer işlemlerini bağlı bulundukları Spor İl Müdürlüklerinden tamamlayan sporcular söz konusu yarışmaların ön kayıtlarını yapabilmeleri için aşağıda bulunan Sporcu bilgi formu ile birlikte partner ve klasman dilekçeleri kulüpleri tarafından 02 Kasım 2021 Salı gününe kadar federasyonumuza mail, fax, posta vb. ile göndermeleri gerekmektedir.

Yarışmaların sporcu kayıt ücreti KSY (LT&ST) toplam 75, 00 TL (Çift 150, 00TL) - USY (LT&ST) toplam 75, 00 TL (Çift 150, 00 TL)

Yarışmaya katılacak sporcular web sayfamızda yer alan sporcu bilgilerine giriş kısmından T. C Kimlik numaraları ile birlikte Sicil numaralarını girerek ön kayıtlarını yaptırabilirler.

Yarışma kayıtları bugün itibari ile (11 Ekim 2021) açılmış olup, 04 Kasım 2021 Perşembe günü saat 24: 00'te kapanacaktır. Kulüplerimizin ve sporcularımızın yarışma kayıtlarını bu zaman içerisinde yapmaları gerekmektedir. Aksi takdirde kayıt uzatılma işlemi yapılmayacaktır.

"WDSF Open Antalya" yarışmalarına www. masterdans. org linkinden ulaşabilirsiniz.

SPORCU BİLGİ FORMU DİLEKÇESİ için Tıklayınız…

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