Danimarkalı Büyükelçi Annan, Kütahya'da ülkesindeki

KÜTAHYA (AA) - Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği verimli ve düşük karbonlu ısıtma ve soğutma tedariki projesi kapsamında Kütahya'ya gelen Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, bölgesel ve enerji alanlarında kullanılan ısıtma sistemlerinin jeotermal kaynaklardan yapılmasının önemini vurguladı.

Kütahya Kültür Derneğince kentteki bir konakta düzenlenen programa beraberindeki heyetle katılan Annan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile ülkesi arasındaki iş birliğiyle özellikle enerji sistemlerini karbonsuz hale getirmeye yönelik küresel anlamda bir adım atıldığını belirten Annan, özellikle şehirlerdeki ısıtma sistemlerinin jeotermal ve rüzgar enerjisinden sağlanması amacıyla teknik çalışma yürüttüklerini aktardı.

Büyükelçi Annan, şunları söyledi:

"Halihazırda şehirlerde yapılan ısıtmalarda kömür, doğal gaz ve petrol gibi kaynaklar kullanılıyor. Bunların yerine bölgesel ısıtmaların bir şekilde jeotermal kaynaklardan elde edilmesi ve enerji üretiminde ısı fazlasının mutlaka bölgesel ısıtmaya aktarılmasıyla tasarruf edilmiş olacak. Bölgesel ısıtma sadece iklime avantaj sağlamayacak. Çevre ve ekonomiye getireceği avantajlar oldukça kayda değer. Türkiye'nin özellikle fosil kaynaklarını kullanarak sağladığı bölgesel ısıtma veya farklı alanlardaki ısıtmalarda bu fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanması hakikaten çok önemli."

Annan, Türkiye'nin ısıtma konusunda enerjinin yüzde 65'ini Rusya, İran, Azerbaycan gibi ülkelerden ithal ettiğini, yenilenebilir enerji ile dışa bağımlılığını da azaltmış olacağını ifade etti.

Bölgesel ısıtma ve enerjide "yeşil dönüşüm"ün artılarının büyük olduğuna dikkati çeken Annan, "1990'dan 2019 yılına kadar olan yeşil dönüşüm süreciyle Danimarka ekonomik büyümesini yüzde 67 artırmış oldu. Yine bu süreçte gerçekleştirilen yeşil dönüşüm sayesinde, iklim açısından söylüyorum, karbondioksit salınımlarımızı yüzde 37 aşağı çekmiş olduk. Danimarka'da bu dönüşümle özel sektörde istihdam oldukça arttı." diye konuştu.

Annan ve beraberindeki heyet, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Alim Işık'ı da makamlarında ziyaret etti.