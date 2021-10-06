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Danimarka Heyetinden BIS Ziyareti

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Danimarka Heyetinden BIS Ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya'nın ev sahipliğini yaptığı ziyarette, Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ile ilgili teknik bilgiler verildi.

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Türkiye- Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında Danimarka'nın Türkiye Büyükelçisi Danny Annan'ın da içerisinde yer aldığı heyet, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ve Soma Termik Santrali'ni ziyaret etti.

Danimarka'nın Türkiye Büyükelçisi Danny Annan'ın da içerisinde yer aldığı heyet, gün boyu Manisa'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu. Bu kapsamda,Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Bölgesel Isıtma Sistemleri ve Soma Termik Santrali'ni de ziyaret eden Danimarkalı heyet çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaretler sırasında heyete, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever de eşlik etti. Türkiye-Danimarka Stratejik Sektör İşbirliği Düşük Karbonlu Verimli Isıtma ve Soğutma Projesi kapsamında incelemede bulunan heyet aldıkları teknik bilgilerin ardından Manisa ziyaretlerini sonlandırdı.

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