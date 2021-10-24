Damwon KIA, Mad Lions'ı mağlup ederek yarı finalde T1'ın rakibi oldu!

2021 Dünya Şampiyonası çeyrek final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Grup aşamasını 6G 0M ile bitiren son şampiyon Damwon KIA, temsilcimiz Armut'un takımı MAD Lions'ı 3-0 mağlup ederek bir sonraki turda T1'ın rakibi oldu. Bu sonuçla birlikte Dünya Şampiyonası finalinde bir Kore takımının olması kesinleşti.

DWG vs MAD

Serinin ilk maçında dominant bir şekilde galibiyete uzanan Damwon KIA, rakibine normal şartlar altında onları mağlup edemeyeceklerini gösterdi. Mad Lions'ın farklı bir şeyler denemesi gerekiyordu ki ikinci maçta erken oyunu çok daha aktif geçiren LEC temsilcisi, dakika 25'e gelindiğinde 7 bin altın öne geçmeyi başarmıştı. Orta oyunda çok kötü kararlar veren MAD ekibi elde ettiği üstünlüğü baron pitinin etrafındaki takım savaşını kaybederek rakibine fırlattı. Humanoid'in orta koridorda yakalanmasından sonra girilen savaşta yalnızca Kaiser hayatta kalınca Damwon KIA, MAD Lions'ın verdiği hediyeyi geri çevirmedi ve seride 2-0 öne geçti.

Üçüncü maçta tamamen fiestaya dönen oyunda haritanın her tarafında sürekli çete savaşları izledik. Damwon ekibi net bir şekilde MAD Lions'ı outplay ederek dakika 22 civarlarında 10 bin altın öne geçmeyi başardı. Her ne kadar daha sonrasında DWG vites düşürse de MAD için yarı final umutları giderek tükeniyordu. Oyunu 40. dakikaya kadar taşımayı başaran MAD, alev ruhu için çıkan savaşta katliam vererek turnuvaya veda etti. Temsilcimiz Armut'un LEC ve uluslararası sahnede gösterdiği başarıdan dolayı gurur duyuyor, önümüzdeki sene daha güçlü döneceğine inanıyoruz.

Yarı final: T1 vs DWG

LCK 2021 Yaz Mevsimi finalinde karşılaşan iki ekip, Dünya Şampiyonası yarı finalinde tekrar yüzleşecek. Turnuvada ciddi bir şekilde performansını arttıran T1, son şampiyon DWG KIA'ya kolay yem olmayacak. Her ne kadar Faker eski günlerinden uzak olsa da uluslararası arenada onun tecrübesi fark yaratabilir. LCK finalinde 3-1 mağlup oldukları DWG'ye bu sefer çok daha iyi hazırlanarak 2017 yılından sonra tekrardan finale yükselebilir. Erken final olarak adlandırılan, T1 vs DWG serisi 31 Ekim Pazar günü TSİ 15: 00'da başlayacak.

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