Damwon KIA 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu - Haberler
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Damwon KIA 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu

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Damwon KIA 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu

LCK şampiyonu Damwon KIA dolu dizgin geliyor!

2021 Dünya Şampiyonası heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanması planlanan beş maç sonucunda A grubundan son şampiyon DWG ile birlikte çeyrek finale yükselmeyi başaran takım belli olacak. İlk üç maçında aldığı galibiyetle kendini avantajlı konuma alan Damwon KIA, günün açılış maçında gruptaki en zorlu rakibi FunPlus Phoenix'i bir kez daha mağlup ederek adını en iyi sekiz takım arasına yazdırdı.

FunPlus Phoenix ile oynadıkları bir önceki maçı çok daha kolay kazanmış olmasına rağmen Damwon KIA, ikinci maçta özellikle makro oyunda rakibine fark attı. Erken oyunda Jayce'i Gragas karşısında öne geçirerek üst koridordan aldığı üstünlüğü maçın geneline kusursuz yansıttı. Showmaker'ın Twisted Fate performansı ise ders niteliğindeydi. RNG ile birlikte Twisted Fate etrafında oynamayı en iyi bilen takım olduğu bilinen Damwon KIA, rakibin pozisyon hatalarını iyi değerlendirerek her TF ultisinde skor veya sihirdar büyüsü almayı başardı.

FPX ekibi ise objektifler ve kuleler açısından DWG'nin gerisinde kalmadı fakat Nuguri ekstra kötü bir performans sergiledi. Cloud9 karşısında kazanmamaları gereken, Perkz'ün ayrık ittirmelerinde yakalanarak hediye ettiği maçtan sonra FPX adına iyi bir şey söylemek mümkün değildi. Her ne kadar Rogue'u onlardan beklediğimiz dominant oyunla yenmeyi başarsalar da Damwon KIA karşısında turnuvanın favorilerinden biri olmadıkları görüldü.

ShowMaker ve Khan'ı kim durduracak?

ShowMaker turnuvanın en iyi orta koridor performansını sergiliyor. Gruplarda oynanan ilk dört maç sonucunda tek bir skor dahi vermedi. Bunun yanı sıra 17 kill ve 30 asist ile Dünya Şampiyonası'nın en iyi KDA oranına sahip oyuncusu ünvanını koruyor. Khan ise LCK Yaz Mevsimi'nde gösterdiği MVP'lik performansı dünyanın en iyi oyuncularına karşı göstermeye devam ediyor. Her iki maçta da turnuvada en yakın rakibi olması beklenen Nuguri'yi koridor aşamasında yenmeyi başardı. Sezon sonunda askerlik görevini yerine getirmek için emekli olacağını açıklayan Khan, defalarca deneyip kazanamadığı Sihirdar Kupası'nı bu sefer eve götürmek istiyor.

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Haber: Damwon KIA 2021 Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen ilk takım oldu - Haberler
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