Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı - Haberler
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Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesine hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı.

BİLECİK (İHA) - Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik'in Bayırköy Belde Belediyesine hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı.

Bayırköy Belediye Başkanlığı bahçesinde düzenlenen törende Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen damperli kamyon dualarla ve kurban kesimiyle hizmete alındı. Törende konuşan Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, belediye başkanlığı yaptığı dönem boyunca halkın zararına olacak hiçbir şey yapmadıklarını belirterek, "3 dönemlik belediye başkanlığımda, beldemiz için birçok yeniliğe imza attık. Uzun zamandır takibini yaptığımız damperli kamyonumuzu, Türkiye Belediyeler Birliğinden temin ettik. Gölet projemizi bitmek üzere yıl sonunda inşallah tamamlayacağız. Havuzumuzun yan tarafında park çalışmaları devam ediyor onu da önümüzdeki yaza hizmete almayı planlıyoruz. Arazilerimizden geçmesi planlanan elektrik hatlarıyla ilgili yetkililerle görüş içindeyiz en yakın zamanda çözüme kavuşturacağız. Gölet sulama kanalları ile ilgili olarak uzun zamanda geleceği düşünerek faydalı olacağına inanıyorum.

"18 ayda halkımıza teslim edeceğiz"

Başkan Yaman, TOKİ projesinin başlayacağını bildirerek, 18 ayda vatandaşa teslim edeceklerini söyleyerek, "TOKİ projemiz başlayacak, yıl sonuna kadar talep almaya başlayacağız. 100 konutluk projenin 60 tanesi 2+1, 40 tanesi de 3+1 olacak şekilde 18 ayda halkımıza teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan her şeyin başının sağlık olduğu mesajını veren Başkan Yaman, "Önce sağlık diyerek aşısını olmayan vatandaşlarımızın biran önce aşılarını olmaya davet ediyorum, hizmetlerden yana gözünüz arkada kalmasın. Her geçen gün halkımızın dualarıyla hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz" diyerek yeni aracın tüm belde halkına hayırlı uğurlu olmasını diledi. - BİLECİK

Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı

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Haber: Damperli kamyon dualar ve kurban kesimi eşliğinde hizmete alındı - Haberler
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