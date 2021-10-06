Damadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile oğlu yakalandı - Haberler
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Damadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile oğlu yakalandı

AA / Ahmet Bayram - Haberler | Güncel
Damadını bıçakla öldürdüğü iddia edilen kayınpeder ile oğlu yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, damadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kayınpeder ile oğlu gözaltına alındı.

YUNUSEMRE, MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, damadını bıçakla öldürdüğü öne sürülen kayınpeder ile oğlu gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'ndeki cinayetin ardından kaçan Ü.K. ile oğlu S.K, polis ekipleri tarafından Horozköy semti Kanalboyu mevkisinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

Ü.K'nin ifadesinde, tartışmanın ardından çıkan arbedede damatlarını istemeden yaraladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Manisa'da Ü.K. ile oğlu S.K. ve damatları Sercan Kor, dün henüz bilinmeyen nedenle tartışmıştı. Kavgaya dönüşen olayda damadını bıçaklayan Ü.K, oğlu ile kaçmış, hastaneye kaldırılan Sercan Kor, yaşamını yitirmişti.

AA / Ahmet Bayram - Son Dakika Haberleri
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