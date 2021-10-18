Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar - Haberler
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Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

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Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş adamı Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iş adamı Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı merasiminde, arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, merdane, emzik, önlük, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı taktı.

Mobilya firması ortaklarından Harun Baykal, Büşra Çiğdem ile hafta sonu dünya evine girdi. Salona giren genç çift, nikah masasında evet diyerek hayatlarını birleştiren imzayı attılar. Düğünün takı merasiminde damadın arkadaşları, damada 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyici, merdane, bulaşık deterjanı taktılar. O anları gören davetliler, şaşkına dönerek gülümsedi.

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar

Damada takı yerine 2 kangal sucuk taktılar
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