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DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

BELÇİKALI Najama Temani Laforce (23), çocukluk hayaline Antalya'da kavuştu.

ANTALYA (DHA) - BELÇİKALI Najama Temani Laforce (23), çocukluk hayaline Antalya'da kavuştu. Tatil için geldiği kentte pırıl pırıl denizi görünce etkilendiğini belirten Laforce, Antalya'da hem öğrenci hem de dalış eğitmeni oldu.

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı'na (YÖS) girip, Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp Belçika'dan Antalya'ya gelen Najama Temani Laforce, çocukluk hayali olan dalış tutkusunu kentte gerçekleştirdi. Dalış eğitmenliği sertifikası da alan Laforce, çocukluk hayali ile Antalya arasındaki bağı anlattı.

Ülkesinde suyun bulanık olduğunu, 7 yıl önceki tatili sırasında Antalya'daki pırıl pırıl denizi görünce etkilendiğini belirten Laforce, O gün, burada okumak istediğimi aileme anlattım. Onlar da destek verdi. Akdeniz Üniversitesi'ni kazandığımda mutluluktan yerimde duramadım. Buraya gelir gelmez de dalış eğitimlerine başladım. 3 yıl sonra eğitmen oldum ve eğitim veriyorum dedi.

'TÜRKLERİN SICAKKANLILIĞI BENİ ETKİLEDİ'

Okulunun bu yıl biteceğini ve ülkesine döneceğini söyleyen Laforce, Antalya ile bağımı asla koparmam. Türkleri çok seviyorum. Belki de beni buraya bağlayan şey; Türklerin sıcakkanlı olması. Birçok arkadaşım var. İyi ki üniversite için Antalya'yı seçtim ve kazandım. Flemenkçe, Fransızca, Almanca ve İngilizce biliyorum. Burada yaşadığım sürede Türkçe öğrendim. Dünyayı gezip, farklı denizlerde dalış yapmak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek istiyorum diye konuştu.

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ

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Haber: DALIŞ TUTKUSUYLA BELÇİKA'DAN ANTALYA'YA GELDİ - Haberler
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