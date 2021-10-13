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Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplamaya giden kadın, beraberinde götürdüğü 3 yaşındaki oğlunu dalgınlığı sebebi ile kaybetti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde ormanlık alanda kuşburnu toplamaya giden kadın, beraberinde götürdüğü 3 yaşındaki oğlunu dalgınlığı sebebi ile kaybetti. Yolda yürürken vatandaşlar tarafından bulunan çocuk, jandarma ekipleri tarafından annesine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde yaşayan H.B. isimli kadın, 3 yaşındaki oğlu A.B.'yi de yanına alarak kuşburnu toplamak için ormanlık alana gitti. Cide-Bartın karayolu üzerinde kuşburnu toplayan H.B., dalgınlıkla 3 yaşındaki oğlunu bıraktığı yerde unutarak, bölgeden uzaklaştı. Annesini kaybedin A.B., Cide-Bartın karayolu Abdülkadir köyü mevkiinde yürürken bir vatandaş tarafından bulundu. Vatanda, kaybolduğunu düşündüğü çocuğu, yanına alarak Cide İlçe Jandarma Komutanlığına gitti. Vatandaştan teslim alınan çocuk, sağlık kontrolleri için Cide Devlet Hastanesine götürüldü. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından küçük çocuğun ailesi tespit edildi.

Korkması sebebi ile konuşmakta zorluk çeken 3 yaşındaki A.B.'ye, jandarma personeli hediyeler alıp jandarma aracına bindirerek eğlendirmeye çalıştırdı. Jandarma ekipleri, yemek yedirdikleri küçük çocukla oyun oynadı. Daha sonra ekiplerin haber verdiği A.B.'nin annesi H.B., Cide İlçe Jandarma Komutanlığına geldi. A.B., annesi H.B.'ye teslim edildi.

Anne H.B., kuşburnu topladığı sırada çocuğunu kaybettiğini belirterek, jandarma personeline teşekkür etti. - KASTAMONU

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

Dalgınlığın bu kadarı 'pes' dedirtti

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