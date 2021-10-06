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Dalaman yangını kısmen kontrol altında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dalaman yangını kısmen kontrol altında

Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan yoğun müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde gece saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan yoğun müdahalesi ile kısmen kontrol altına alındı.

Dalaman Ataköy Sarıdere mevkiinde gece saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile büyüdü. Sabah saatlerinde havanın aydınlanması ile havadan 3 uçak 16 helikopter, karadan 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri ve 10 dozer ile müdahale edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları yoğun müdahale sonucu alevlerin ilerleyişi kısmen durduruldu. Bölgenin dik olması, kara ekiplerinin yerden müdahalesini güçleştiriyor.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta yaptığı açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında orman yangını olduğu ihbarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimize geldi. Ekipler hareket geçirildi ve çevre ilçe ve illerden gelen takviye ekipler ile beraber orman yangınına müdahale edildi. Sabah saat 07.00 itibari ile gün doğumu ile birlikte hava müdahalesi başladı. Şu anda tamamen söndürüldü. Herhangi bir vatandaşımız, ev ve yerleşim birimi zarar görmedi" dedi. - MUĞLA

Dalaman yangını kısmen kontrol altında

Dalaman yangını kısmen kontrol altında

Dalaman yangını kısmen kontrol altında

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