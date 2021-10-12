Daire Amirleri Toplantısı Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Daire Amirleri Toplantısı Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Daire Amirleri Toplantısı Yapıldı

Daire Amirleri Toplantısı YapıldıKaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Başkanlığında, İlçemiz kamu kurum ve kuruluşları müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda "Daire Amirleri Toplantısı" yapıldı.

Daire Amirleri Toplantısı YapıldıKaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Başkanlığında, İlçemiz kamu kurum ve kuruluşları müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda "Daire Amirleri Toplantısı" yapıldı. Toplantıda; kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar görüşüldü.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ziya Selçuk Mahmut Özer
Magazin Seda Sayan Seren Serengil Tarkan
Spor Fernando Alonso Ali Koç Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Murat Kurum Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Daire Amirleri Toplantısı Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 15:58:05. #1.12#