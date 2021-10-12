Daire Amirleri Toplantısı YapıldıKaymakamımız Sayın Yunus Emre AKPINAR Başkanlığında, İlçemiz kamu kurum ve kuruluşları müdürlerinin katılımı ile Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda "Daire Amirleri Toplantısı" yapıldı. Toplantıda; kamu hizmetlerinin sunumunda kalitenin arttırılması, insan odaklı hizmet anlayışının tesis edilmesi, kamu hizmetlerinde etkinlik, tasarruf ve verimliliğin arttırılması, hizmet sunumunda varsa aksayan yönlerin tespiti ve giderilmesi, emniyet ve asayiş hizmetlerinin etkin şekilde devamlılığının sağlanması konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar görüşüldü.

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