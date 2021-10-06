Daha yeşil Kocasinan için yeşil alanlara sonbahar bakımı

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediyesi, ağaç dikim sezonuyla birlikte yeşil alan ve parklarda, bakım, onarım ile çimlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre düzeni ve yeşilin önemine dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özellikle çocuklar için daha yeşil alanlar inşa etmeye devam edeceklerini vurguladı.

İlçeye yeni yeşil alanlar kazandırarak, vatandaşların hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal alanların sayısını artırdıklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, "Çok sayıda bitki ve ağaç türünü bünyesinde barındırmakta olan, her yaştan insanın rahat bir şekilde spor aktivitelerini gerçekleştirebildikleri çok fonksiyonlu, kapsamlı, eğlenme, dinlenme ve sohbet mekanlarına sahip parklarımızın sayısını arttırmak için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Çolakbayrakdar, yeşil alanların artırılması noktasında titiz ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gerek park yapımıyla gerekse çevre düzenleme ve yenileme çalışmaları ile Kocasinan'ı daha da güzelleştiriyoruz. Hemşehrilerimin huzurlu bir şekilde kullanabilecekleri ve çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebilmeleri için yeni, farklı ve çok fonksiyonlu parklar inşa ediyoruz. Bu doğrultuda mevcut parklarımızın yanı sıra yeni yaptığımız parklarda; yeşillendirme ve çevre düzenlemesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle parklarımızı ailelerin çocukları ile birlikte gelebileceği ve iyi vakit geçirebilecekleri şekilde hazırlıyoruz. Amacımız; yeni yaptırdığımız parklarda, 7'den 70'e herkesin daha keyifli vakit geçirmelerini sağlamaktır. Kocasinan'ın daha da güzelleşmesi için bu ve buna benzer projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Parklarımız, Kocasinan'ımıza ve Kayseri'mize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 'Daha Yeşil Kocasinan' parolasıyla her gün binlerce insanın hoşça vakit geçirmek için uğradığı parkları daha da güzelleştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - KAYSERİ