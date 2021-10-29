YALOVA (Habermetre) - "DAHA TEMİZ BİR YALOVA İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Yalova Belediyesi ekipleri, şehrimizin her zaman temiz ve tertipli olmasını sağlamak adına gece gündüz demeden özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Mahalle, cadde ve sokaklarda temizlik gerçekleştiren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine, Park ve Bahçeler Birimi de destek veriyor. Görevliler tarafından ilk olarak kaba temizliği yapılan kaldırımlar süpürüldükten sonra cadde ve sokaklar ardından tazyikli suyla yıkanıyor. Bu yapılan çalışmaların ardından konteynerler ilaçlı suyla temizleniyor. Temizlik çalışmalarına ilave olarak park bahçe birimi peyzaj düzenlemeleri ve budama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Temizlik çalışmaları hakkında bilgiler veren yetkililer; "Yapmış olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Temizlik ekiplerimiz bir çok noktada daha temiz bir Yalova için çalışmalarını özenli bir şekilde yapıyor. Vatandaşlarımızdan bizlere destek olmalarını istiyoruz. Çöplerini mutlaka kapalı poşetlerle konteynerlere atmalarını, belirtilen saat aralıklarında çöplerini çıkarmaları yönünde ricamız olacak. Yapacakları bu küçük desteklerle daha güzel ve temiz bir Yalova oluşturabiliriz" dediler.

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