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Daha temiz bir Bornova için

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Daha temiz bir Bornova için

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ilçeleri kapsayan Temizlik Seferberliği, Bornova'da Naldöken Mahallesi'nden başladı.

İZMİR (Bültenler) - Büyükşehir ile elele

Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi'nin ekiplerinin duyarlı vatandaşların da katılımıyla birlikte yürüttüğü çalışma periyodik aralıklarla devam edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin temiz bir kent için geçtiğimiz Nisan Ayı'nda başlattığı Temizlik Seferberliği'nde ikinci dönem, Bornova'da Naldöken Mahallesi'nden başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Bornova Belediyesi temizlik ekipleri gönüllü vatandaşlarla birlikte Naldöken sokaklarını temizledi. Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Orhan Şaylan'ın da katıldığı temizlik çalışmasında tüm sokaklar, süpürülüp yıkandı, yol kenarları ve boş alanlardaki çöpler toplandı.

Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi'ne çıkılan yolun altında kalan yeşil alan da temizlendi. İzmir manzaralı konumuyla vatandaşların yoğun bir şekilde zaman geçirdiği alana atılan ambalaj atıkları detaylı bir çalışma sonucu tamamen toplandı.

Devam edecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent genelindeki temizlik çalışmalarında ilçe belediyelerine destek olmak için yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "En güzel temizliğin kirletmemek olduğunu hatırlatarak vatandaşlarımızı temizlik konusunda daha duyarlı olmaya çağırıyorum. Büyükşehir Belediyemiz ve Sayın Başkan Tunç Soyer'e de verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Daha temiz bir kent hedefiyle yürüttüğümüz bu ortak çalışma periyodik aralıklarla devam edecek" dedi.

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