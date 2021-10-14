Daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü kişiye otomobiliyle çarpıp, sürükledi

EFELER, AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Efeler ilçesinde Erdinç A. (41), daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Şenol Yıldırım'a (42) otomobiliyle çarpıp, sürükleyerek kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis Erdinç A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

Osman Yozgatlı Mahallesi'nde, dün saat 18.00 sıralarında bir otomobilin yolda yürüyen Şenol Yıldırım'a çarpıp, sürüklediğini gören çevredekiler, polise haber verdi. Otomobil uzaklaşırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şenol Yıldırım, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Aksoy'un daha önce boşanma aşamasındaki eşinin yanında gördüğü Yıldırım'a çarpıp, kaçtığı ileri sürüldü. Erdinç A.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.