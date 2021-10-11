Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
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Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çardak Mahallesi'nde kayalıklarda iki gündür mahsur kalıp bitkin düşen koyun, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çardak Mahallesi'nde kayalıklarda iki gündür mahsur kalıp bitkin düşen koyun, Afad ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır AFAD ekipleri, ihbar üzerine Silvan ilçesi Çardak köyüne ulaştı. Kayalıklarda mahsur kalan koyuna ulaşmak için çalışma başlatan ekipler 25 metre yükseklikte halat yardımıyla kayalıklardan çıktı. Uzun uğraşlar sonucunda koyuna ulaşan ekipler, koyunu mahsur kaldığı yerden kurtardı. İki gündür mahsur kalıp sıkışan ve yorgun düşen koyun yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kurtarılarak halat ile kayalıklardan indirildi. Koyun kayalıklardan indirildikten sonra sahibine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı

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Haber: Dağlık alanda iki gündür kayalıklarda sıkışıp, yorgun düşen koyunu AFAD ekipleri kurtardı - Haberler
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