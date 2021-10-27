Dağcılar sonbaharın güzelliklerini keşfetti

Son günlerinde ziyaretçilerine doğa ile iç içe keyifli bir gün sunan Mustafakemalpaşa ormanları, Dağcılık Ve Doğa Sporları Kulübü'nü ağırladı.

62 doğasever, sarı ve yeşilin tüm renklerini içinde barındıran sararmış yapraklar ve kartpostallık görüntüler içinde yürüyüş keyfi yaptı. Türkiye'nin en etkileyici yerlerinden biri olarak gösterilen Mustafakemalpaşa ormanları, sonbaharla birlikte doğa ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline geldi.

Kurulduğu günden bu yana bölge coğrafyasını karış karış gezen, hem spor yapıp hem de doğal ve tarihi güzelliklerinin tanıtılmasına önayak olan Mustafakemalpaşa Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü desonbaharın geride kalmak üzere olduğu bugünlerde ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunan Mustafakemalpaşa ormanlarına çıkarma yaptı.

Doğa yürüyüşü, kırsal Sünlük- Sarnıç mahallelerini çevreleyen farklı ağaç türleri, bitki florası ve yaban hayatı zenginliklerinin bulunduğu bölgede gerçekleştirildi. Doğaseverler, orman içinde çiseleyen yağmurun altında 3 saat süren yürüyüşte, güzün son günlerinin keyfini yaşadı.

Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı İbrahim Göçeri, geçen ay Çataldağ'a yaptıkları gezinin ardından bu ayda bölge ormanlarında trekking etkinliği düzenlediklerini söyledi. - BURSA