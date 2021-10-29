Dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Iğdır'daki Mezra Dağı zirvesinde kutladı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da dağcılar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı, 3050 rakımlı Mezra Dağı zirvesinde Türk bayrağı açarak kutladı.

Cumhuriyetin 98. yıl dönümü dolayısıyla ZİRVE Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Iğdır Şubesi ile Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Kulübünce (FGD) düzenlenen etkinlik kapsamında 7 dağcı, kent merkezine 32 kilometre uzaklıktaki Nişankaya köyünde bir araya geldi.

Buradan tırmanışa geçen dağcılar, yaklaşık 4 saatlik yürüyüş sonrası 3050 metre rakımlı Mezra Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Dağın zirvesinde Türk bayrağı açan dağcılar, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü kutladı.

FGD Başkanı Muhammed Akkuş, zorlu bir tırmanışın ardından sorunsuz şekilde zirveye ulaştıklarını belirterek, "Tırmanışımızdaki amacımız, dağın zirvesinde Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaktı." dedi.

Dağcılardan Abbas Şurgun da Cumhuriyetin 98. yıl dönümünü nedeniyle böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatarak, "Tüm Türkiye'nin, ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.