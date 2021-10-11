ESKİŞEHİR - 'Dağların cambazları' yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ESKİŞEHİR - "Dağların cambazları" yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

AA / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Eskişehir'de dağcılık tutkunu 3 arkadaş, iple erişim teknisyenliği belgesi alıp kurdukları şirketle hobilerinden kazanç sağlamaya başladı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de dağcılık tutkunu 3 arkadaş, iple erişim teknisyenliği belgesi alıp kurdukları şirketle hobilerinden kazanç sağlamaya başladı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Doğa Sporları Kulübünde tanışan Onur Akdağ (27), Onur Testici (29) ve Ata Örten (29), yükseklik tutkularını işe dönüştürmeye karar verdi. İple erişim teknisyenliği belgesi alan 3 arkadaş, geçen yıl endüstriyel dağcılık şirketi kurdu.

Erozyon ve heyelan bölgelerinde yamaç örtüleme, rüzgar türbin ve rafinerilerde bakım, onarım ve montaj, yüksek katlı binalarda cam silme gibi işlerde, erişimi güç noktalarda çalışan gençler, hem antrenman yapıyor hem de para kazanıyor.

Şirketin ortaklarından AÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Testici, AA muhabirine, dağcılığa merakından dolayı Doğa Sporları Kulübüne katıldığını söyledi.

Dağcılıkla uğraşanların iple erişim teknisyenliği de yapabileceğini öğrendiğini belirten Testici, "Aldığım belgeyle 4 yıldır iple erişim teknisyenliği yapıyorum. Bu iş endüstriyel dağcılık olarak da biliniyor. Geçen yıl da 3 arkadaş şirketimizi kurduk. İlk işimiz İzmir Aliağa'da inşa edilen bir petrol rafinerisinin yol kenarındaki yamaç örtüleme işlemiydi. Taş sabitleme, taş düşürme gibi işler yaptık." dedi.

Kendileri için işin fiziki bir zorluğu bulunmadığını kaydeden Testici, "Her zaman ipin üzerindeyiz. İşimizi severek yapıyoruz. Sadece şehir dışına gittiğimiz şantiyede yaşamak zor oluyor. Plazalarda bizi camlarda görenler şaşırıyor, içeriden fotoğraflarımızı çekiyorlar." diye konuştu.

"Ulaşılamayan her yer bizim için iş potansiyeli ve iş sahası"

Onur Akdağ ise Akdeniz Üniversitesinin Dağcılık Kulübüne katılarak bu spora gönül verdiğini, AÜ İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümünde devam eden yüksek lisans eğitimi için Eskişehir'e geldiğinde ise AÜ Doğa Sporları Kulübüne dahil olduğunu bildirdi.

Dağcılığın çok pahalı sporlar arasında yer aldığını anlatan Akdağ, şunları söyledi:

"Yaklaşık 7 yıldır dağcılıkla ilgileniyorum. Bu sporu rahatlıkla yapmanın en kolay yolu da üniversite kulüplerine girmek. Bu spora gönül verenlerin kulüplerde yer alması iyi olur. İpte olmak hoşuma gidiyor. Endüstriyel dağcılıkta da doğa yaptığım işlerin benzerlerini yapıyorum. Bu da beni mutlu ediyor. İş sırasında duvarların arasında boşluklar bulup farklı hamleler deniyorum. Bir yandan da sürekli antrenman yapabiliyormuş hissi oluşuyor. Hem antrenman yapıp hem de para kazanmak gibi güzel bir yanı var."

AÜ Fen Fakültesi Matematik Bölümü mezunu Ata Örten de 7 yıldır yaptığı dağcılık sporuyla üniversite kulübünde başladığını anlattı.

Doğada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Örten, şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız iş de dağcılığa benziyor. İkisinde de ip kullanıyoruz ve yüksekteyiz. Yüksekte olmak güzel bir duygu. Görüş alanınız genişliyor ve birçok şeyi rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bulunduğunuz ortamdan keyif alıyorsunuz. Plazaların ve çok katlı binaların camlarını temizliyoruz. Petrokimya santrallerinde, rüzgar güllerinde çalışıyoruz. Ulaşılamayan herhangi bir yere ip teknikleri kullanarak rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Ulaşılamayan her yer bizim için iş potansiyeli ve iş sahası oluyor."

ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

ESKİŞEHİR - Dağların cambazları yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü

ESKİŞEHİR -
AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Oğuzhan Asiltürk Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Pınar Deniz Mustafa Keser
Spor Hamit Altıntop Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ESKİŞEHİR - 'Dağların cambazları' yükseklere tırmanma tutkularını işe dönüştürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 11:14:35. #1.12#