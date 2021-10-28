D-100'de 25 metre sürüklenen büyükbaş hayvan telef oldu

KÖRFEZ, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu'nda aracın çarparak, 25 metre sürüklediği büyükbaş hayvan telef oldu.

Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi D-100 Karayolu İstanbul istikametinde gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen sürücü aracıyla seyir halindeyken yola aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu. Kazaya neden olan büyükbaş hayvan ise yaklaşık 25 metre sürüklenerek, telef oldu. Hayvanın sahibi öğrenilemezken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yol kenarında duran hayvanın ise ekipler tarafından kaldırılması bekleniyor. - KOCAELİ