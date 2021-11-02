Curling malzemelerini üreten Türkiye'de bu sporun geniş kitlelere yayılması hedefleniyor

Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Kenan Şebin, curlingde kullanılan malzemelerin imalatının Türkiye'de yapılabildiğini, bu sayede bu sporun daha geniş kitlelere yayılabileceğini belirtti.

Kenan Şebin, AA muhabirine, Türkiye'nin curlingde önemli başarılara imza attığını, dünya sıralamalarında önemli yerlerde bulunduklarını kaydetti.

Türkiye'de özellikle son dönemde curlinge çok büyük önem verildiğini vurgulayan Şebin, ikili kamp yapmak isteyen ülkelere her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirdi.

Şebin, Rusya ile iş birliği kapsamında iyi niyet anlaşması imzaladıklarını ifade ederek, "Gittik devlet adamlarıyla görüştük ve iyi niyet anlaşması imzaladık. İkili kamplar, bilgi paylaşımı, eğitim gibi birbirimize destek olma noktasında güzel anlaşma yaptık. Biz oraya gideceğiz, onlar buraya gelecek. Malzeme alışverişinde bulunacağız. Hem biz hem de onlar malzeme imalatı noktasında çok ilerleme katetmiş durumda." diye konuştu.

Bu tür girişimleri çoğaltacaklarını aktaran Şebin, şunları kaydetti:

"Rusya bu sporda gerçekten çok hızlı gelişiyor. Sporda kendini kanıtlamış bir ülke ve curlingde bizimle başa baş gidiyorlar. Onların değişik yönetimleri var. Eyalet sistemi gibi her bölgenin kendi curling federasyonu var. Biz de 3 farklı yerde iş birliği protokolü yaptık. Bunu daha da çoğaltacağız. Sporcularımızı pandemi bitimiyle Kanada'ya götüreceğiz. Hem dil eğitimi hem de üniversite ve yüksek lisans eğitimleriyle önce iyi bir sporcu, sonrasında da iyi bir antrenör olmaları noktasında elimizden geleni yapacağız."

Curling malzemeleri Türkiye'de üretiliyor

Şebin, curlingde kullanılan malzemelerin çok pahalı olduğunu, malzemelerin Türkiye'de üretilmeye başlamasıyla maliyetlerin önemli ölçüde düştüğünü aktardı.

Türkiye'de curling için gerekli bütün malzemelerin üretildiğini anlatan Şebin, şöyle konuştu:

"Bu çok önemli bir konu çünkü bir taşın fiyatı 3 bin dolardan başlıyor ama biz suya doymuş granitten oluşan taşın Türkiye'de olduğunu keşfettik. Özellikle İzmir Bergama ve Giresun'da bu taşlar mevcut. Önemli olan taş, süpürge ve ayakkabı. Bir ayakkabının fiyatı 3 bin-4 bin lira civarında ama biz bunu Türkiye'de 250 liraya, taşımızı 1000 liraya, süpürgemizi de 1250 liraya halledebiliyoruz. Sonuç olarak bugün bu sporu yapmak isteyen her vatandaşa eğitimini ve kıyafetlerini desteklerle ücretsiz olarak vermeyi taahhüt ediyoruz."

Şebin, söz konusu bu üretimleri artırıp yurt dışına ihraç etmeyi amaçladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Liglere katılan bütün ekipler, bu malzemeleri alabiliyor. Biz eğitim amaçlı malzemeleri neden yurt dışından alalım. Zaten uluslararası maçlarda Dünya Curling Federasyonu kendi malzemesini kullandırıyor. Bu kadar dövizin dışarı gitmesine engel oluyoruz. Hem de zamanla belki bu malzemenin tescilini alarak dünyaya da ihraç edebiliriz. Bu sporu birçok insan bilmezken bugün bu branşla ilgili malzemeleri Türkiye'de üretiyoruz. Yurt dışından hiçbir malzeme almıyoruz hatta yakın zamanda inşallah yurt dışına malzeme satışı sağlayacağız."