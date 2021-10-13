Çüngüş'te çok amaçlı salon yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Çüngüş ilçesinde 456 kişilik çok amaçlı salon inşa edilecek.

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak hizmetler üretmeye devam ediyor.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, Çüngüş ilçesinde vatandaşlara düğün, konferans, toplantı ve benzeri toplu etkinliklerde hizmet verecek çok amaçlı salonun inşa çalışması başlattı. 85 bin 342 metrekare alan üzerine inşa edilecek 456 kişilik kapasiteye sahip bina 2 katlı olacak.

Çok amaçlı salon için 23 Eylül'de yapılan ihaleye 8 firma katıldı.