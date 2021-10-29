BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - CUMHURİYETİN NABZI BAĞCILAR'DA ATTI

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve "Nabız" şarkısıyla popüler olan Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş'un sahne aldığı Cumhuriyet Konseri'nde Bağcılarlılar, coşku dolu dakikalar yaşadı. Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın da katıldığı şölende başarılı gençler de ödüllendirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yılı nedeniyle Bağcılar Belediyesi, büyük bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda bu yıl 25. 'si düzenlenen Gençlik Şöleni ile Cumhuriyet Bayramı, Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda düzenlenen muhteşem bir şölenle kutlandı. Türk bayraklarıyla süslenen spor salonu, şölen başlamadan saatler öncesinde doldu taştı.

Korkmuyorum çünkü Bağcılarlı gençler var

Karşılaştığı coşku karşısında gençleri tebrik ederek sözlerine başlayan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Sadeceselam vermeye geldik. Sizin coşkunuz bize enerji verdi. İnşallah Cumhuriyetin 100. Yılına da birlikte gireceğiz. Türkiye'nin geleceği sizlersiniz. 100. Yılda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'yi dünyanın ilk üç ülkesi arasına sokacak olan siz gençlere selam olsun. İstiklal marşının ilk kıtası bize 'Korkma' dedi. Bu şafaklarda bin yıldır süzülen, yüzen, dalgalanan al bayrağımız hiçbir zaman yere inmeyecek. Ben korkmuyorum çünkü al bayrağı sadece elinde değil, göğsünde kalbinde taşıyan Bağcılarlı gençler var. Ben korkmuyorum bu toprakların simgesi olan bu bayrağı indirmeyecek, bu ezanı bu topraklarda susturmayacak ve sonuna kadar mücadele edecek Bağcılarlı arkadaşlarım var" dedi.

Liderimizi de yanıltmadınız

Geçen yıl salgın dolayısıyla yapılamayan 25. Gençlik Şöleni ve Cumhuriyetin 98. Yıl dönümünün bir arada kutlanmasının daha da anlamlı olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyetin ilanı ve tam bağımsız Türkiye'nin kuruluşu sonrasında, 'Milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkamda kalmayacak' demişti. Gençlerimiz onu hiçi yanıltmadı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da 'Ben sizlerden ümitliyim ve sizler evelallah ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz' diyordu. Liderimizi de yanıltmadınız. Bağcılar ailesi olarak geleceği inşa ederken özellikle siz gençleri ihmal etmemeye özen gösteriyoruz. Bu vesileyle de başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere olmak üzere bu ülke için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetimin 98. yılı kutlu olsun" diye konuştu.

232 başarılı genç ödüllendirildi

Protokol konuşmalarının ardından 2020 - 2021 eğitim öğretim döneminde ilçede öğrenim gören tüm okul birincileri, YKS ve LGS'de Türkiye ve Bağcılar derecesi yapan 1. 2. ve 3. ler ile çeşitli spor dallarında İstanbul, Bölge, Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren 232 gence ödülleri verildi. Ödül alanlar arasında İtalya'da geçen hafta düzenlenen Kick Boks turnuvasında dünya şampiyonu olan Emine Arslan da bulunuyor. Öte yandan minik karateciler ve kungfucular yaptıkları gösteriyle nefesleri kesti.

Ünlü sanatçılar izleyenleri coşturdu

Ödül töreninin ardından ise sahneye ünlü sanatçılar Burak Bulut ile Kurtuluş Kuş çıktı. "Nabız" şarkısıyla isimlerini duyuran ikili, verdikleri konserle salonu dolduran gençlere tadına doyulmaz bir gece yaşattı. İzleyenlerden kimi söyleyerek kimi de dans ederek şarkılara eşlik etti. Konseri izleyen Kabaktepe ile Çağırıcı sanatçılara çiçek takdim etti.

Kutlamaya kimler katıldı?

Kutlama programına; AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Osman Tomakin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Erdem Arslan, meclis üyeleri, kamu kurumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ve veliler de katıldı.

Oluşturulma Tarihi : 29. 10. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı'na Ev Sahipliği Yaptı Bağcılar Belediyesi'nin Güvenli İnternet Projesi 3B, ... Mahmut Toptaş: Moda Olsun Diye "Deistim" Diyorlar Kan Bağışı Organizasyonu Ekim 2021 Engelliler Bursa'da Tarihi Yolculuğa Çıktı Demircan Sitesi Sakinlerine Müjdeli Haber Bağcılarlı Sporcu Dünya Şampiyonu Oldu DEHB'ye Karşı Anneler Uyarıldı Bağcılar Belediyesi İçinde Sıradışı Bir Kütüphane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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