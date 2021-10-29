Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yıldönümü coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 98. Yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Vali Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekilleri Selim Yağcı ve Yaşar Tüzün, Belediye Başkanı Semih Şahin ve Jandarma Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Valilikte tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Dr. Kızılkaya ve Belediye Başkanı Şahin öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Vali Büyükakın, burada yaptığı konuşmada, burada bağımsızlığın sembolü bu kutlu, ay yıldızlı bayrağın altında hep birlikte büyük bir gururla, büyük bir sevinçle toplanmasını sağlayan başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onun liderliğinde kendinden sonraki nesilleri, bizleri ve bizden sonra gelecekleri düşünerek kanını, canını, malını, en sevdiklerini gözünü kırpmadan vatan, namus, din uğruna, millet ve devlet yoluna Kurtuluş Savaşında feda eden ataları, minnet şükran tazimle andığını ifade etti. Kurtuluş savaşının zaferle sonuçlanmasından sonra, 29 Ekim 1923 yılında ilan edilen cumhuriyetin, Türk milletine verilen en büyük miras ve vazgeçilmez değer olduğunu dile getiren Vali Dr. Kızılkaya, "İşte bu değer, bizleri milli bir devletin onurlu, özgürce düşünebilen, eşit hakları olan birer ferdi, devletin tek ve gerçek sahibi haline getirmiştir. Devlet yönetme işini, kişilerin, ailelerin, bir zümrenin ya da belli sınıfın eline bırakmayan Cumhuriyet sistemi, 1923'ten beri ülkemize büyük katkılar sağlamış, Türk toplumunu millet olma bilincine ulaştırmış, bireyi de vatandaş konumuna yükseltmiştir. Artık egemenlik hiçbir kayıt ve şart olmaksızın milletin olmuştur. Böylece milletimiz egemenliğini kendi hür iradesi ile seçtiği temsilcileri eliyle kullanmıştır. " dedi. - "Cumhuriyet, Türk insanının yaşantısına dinamizm kazandırmıştır" Vali Dr. Kızılkaya, tarihin en büyük ve kapsamlı çağdaşlaşma hamlesi olan cumhuriyetin, getirdiği yenilikler ve atılımlar ile Türk insanının ufkunu genişlettiğini, ekonomik, sosyal ve siyasal yaşantısına görülmemiş bir dinamizm kazandırdığını kaydetti. Devletin ve ülkenin, cumhuriyetin verdiği güç sayesinde, uluslararası camiada önemli bir yere sahip olduğunu, dünyanın saygın ülkelerinden biri haline geldiğini belirten Vali Dr. Kızılkaya, şöyle konuştu: "Cumhuriyetimiz, kurulduğu günden bugüne kadar birçok kez iç ve dış tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya kalmıştır. Ancak milletimizin cumhuriyetine ve onun getirdiği değerlere sahip çıkma iradesi karşısında tüm bu tehditler bertaraf edilmiştir. Tamda bu noktada hafızalarımızda daha tazeliğini koruyan 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişimi, Cumhuriyetimize ve onun bize sağladığı değerlere yapılan saldırının en yakın ve en canlı örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hain darbe girişimi ile ülkemiz ve cumhuriyetimizin temel değerleri çok büyük bir tehlike ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz, bu hain darbe girişimi ve onun getirdiği tehlikelerden, gösterdiği birlik beraberlik, üstün cesaret ve feraset ile arkasında birçok şehit ve gazi bırakarak da olsa kurtulmayı başarmıştır. Böylece milletimiz Cumhuriyete, demokrasiye ve milli egemenliğe olan bağlılığını ve inancını bir kez daha ortaya koyarak perçinlemiştir. İşte bu nedenle bizlere ve gelecek nesillere düşmekte olan en önemli görev; Türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, cumhuriyetle birlikte sahip olduğumuz değerleri korumak ve bizi sahip olduklarımızdan mahrum bırakmak isteyen odaklarca tezgahlanan iç ve dış tehlikelere karşı her zaman dikkatli ve duyarlı olmaktır. " Vali Dr. Kızılkaya, "Bu duygu ve düşüncelerimle beraber hepimizin Cumhuriyet Bayramını tekrar kutluyorum. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere, vatan, namus, din, bayrak, millet ve devlet uğruna, canını kahramanca siper eden tüm şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygıyla eğiliyorum. Ruhları şad olsun. " diyerek sözlerini tamamladı. Vali Dr. Kızılkaya, konuşmasının ardından gençler tarafından getirilen Türk bayrağını teslim aldı.

Tören, şiirlerin okunması, halk oyunu ve spor gösterisi ile spor müsabakalarında branşlarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ve resmi geçitle tamamlandı.

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